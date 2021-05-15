Буква отвалилась на здании Госдумы

Буква «а» отвалилась с вывески на здании Государственной думы в центре Москвы. Фотографии появились в Сети.

Одна из букв стала свешиваться с вывески над входом в нижнюю палату парламента на Охотном Ряду. Потом она отвалилась совсем.

Предположительно, конструкция отвалилась во время грозы с сильным ветром, которая прошла в столице 15 мая.

До конца субботы местами по Москве будет идти дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Спасатели призвали автомобилистов во время грозы сбавить скорость и увеличить дистанцию. В МЧС напомнили, что во время непогоды видимость резко ухудшается. При этом воздух в городе прогрелся до +24 градусов. Погоду в Москве определил теплый сектор циклона, центр которого находится над Псковской областью.