Москвичей предупредили о дожде и грозах 15 мая

В субботу, 15 мая, погоду в Москве будет определять теплый сектор циклона, центр которого находится над Псковской областью. Воздух в столице прогреется до +24 градусов, днем прогремит гроза и пройдет дождь. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона с центром над Псковской областью. Во второй половине дня скажется прохождение холодного атмосферного фронта, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, в начале дня в восточной части региона, а во второй половине дня повсеместно очаговые грозы», — приводит агентство слова собеседника.

Леус уточнил, что в Москве днем до +24 градусов, в Подмосковье — до +25 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью до девяти метров в секунду, во время грозы возможны порывы. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба — это немного ниже нормы. В течение дня оно практически не будет меняться.

На этой неделе в московский регион раньше срока пришло метеорологическое лето. Среднесуточная температура в столице и Подмосковье установилась на отметке в +15 градусов. Это показатель конца мая.