Жителей Москвы предупредили о надвигающейся грозе с градом

На Москву надвигается гроза с градом. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидаются дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении сайта ведомства.

Спасатели призвали автомобилистов во время грозы снизить скорость и увеличить дистанцию. В МЧС напомнили, что во время ненастья видимость резко ухудшается, поэтому на дороге необходимо избегать резких маневров, которые могут привести к ДТП.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в эту субботу погоду в Москве будет определять теплый сектор циклона, центр которого находится над Псковской областью. Воздух в столице прогреется до +24 градусов. По словам Леуса, в мегаполисе прогремят грозы и пройдут дожди.