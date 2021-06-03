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    03 июня 2021, 14:06

    Россиянам рассказали, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

    Алена Макаренко

    Получить компенсацию за нападение бездомной собаки возможно. Каким образом, написал Life.

    Россиянам рассказали, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

    Отлов и обустройство безнадзорных животных — прямая обязанность любых муниципальных властей, рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

    Если районе или населенном пункте появились бродячие собаки и вы решили не дожидаться, пока они покусают, следует обратиться с письменным заявлением в местную администрацию. Вместе с этим нужно подать онлайн-заявку через сайт «ГосОтлов». Однако если проблема не решилась, понадобится подать жалобу в прокуратуру, например, через портал госуслуг.

    Если собака все же покусала, надо сразу обратиться за медицинской помощью и попросить врача подробно зафиксировать повреждения. Эти данные отражаются и в справке о факте обращения за медицинской помощью. Причем важно получить не устное, а письменное назначение лекарственных препаратов. Порой врачи не хотят заполнять документы, поэтому стоит включить видеозапись на телефоне и повторить свою просьбу. При этом следует напомнить, что выдавать подобные справки — их обязанность.

    Полученные справки отдают в суд с иском к муниципальной администрации с требованием покрыть расходы на лечение или поврежденное имущество и компенсацию морального вреда.