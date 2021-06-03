Россиянам рассказали, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Получить компенсацию за нападение бездомной собаки возможно. Каким образом, написал Life.

Отлов и обустройство безнадзорных животных — прямая обязанность любых муниципальных властей, рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Если районе или населенном пункте появились бродячие собаки и вы решили не дожидаться, пока они покусают, следует обратиться с письменным заявлением в местную администрацию. Вместе с этим нужно подать онлайн-заявку через сайт «ГосОтлов». Однако если проблема не решилась, понадобится подать жалобу в прокуратуру, например, через портал госуслуг.

Если собака все же покусала, надо сразу обратиться за медицинской помощью и попросить врача подробно зафиксировать повреждения. Эти данные отражаются и в справке о факте обращения за медицинской помощью. Причем важно получить не устное, а письменное назначение лекарственных препаратов. Порой врачи не хотят заполнять документы, поэтому стоит включить видеозапись на телефоне и повторить свою просьбу. При этом следует напомнить, что выдавать подобные справки — их обязанность.

Полученные справки отдают в суд с иском к муниципальной администрации с требованием покрыть расходы на лечение или поврежденное имущество и компенсацию морального вреда.