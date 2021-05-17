Ребенок попал в больницу после нападения бродячего пса под Петербургом

В Ленинградской области двухлетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения бродячей собаки. В больницу мальчика доставили с множественными укусами шеи.

Нападение произошло около полудня 16 мая. Мальчик с родителями находился на берегу озера Светлое. Во время прогулки на них напала собака и вцепилась ребенку в шею. Они отбили ребенка у животного и отвезли в больницу. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сильной кровопотери. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении родителей составили протоколы о «Неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщила «Фонтанка.ру». Ранее семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.

В середине апреля бродячие собаки загрызли четырехлетнего мальчика в Башкирии. Стая напала на ребенка, когда он катался на велосипеде. В произошедшем обвинили главу Сафаровского сельсовета Учалинского района. По мнению следствия, его халатность при исполнении должностных обязанностей привела к гибели ребенка.