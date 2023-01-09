Эксклюзив 09 января 2023, 19:01 Братья одного из пассажиров жестко севшего Ан-2 рассказали о состоянии родственника Брат Янгасова Алексей Хатанзейский заявил, что с его родственником все в порядке Telegram

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Брат одного из пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в Ненецком округе, Алексей Хатанзейский рассказал «360», что уже говорил с родственником и тот подтвердил, что чувствует себя хорошо.

Алексей Хатанзейский — брат Михаила Янгасова, который числится в списке пассажиров Ан-2. По словам Алексея, его брат летел в Нарья-Мар на медосмотр. Несколько часов назад Алексей разговаривал с Михаилом по телефону. Янгасов не рассказал подробностей ЧП и эвакуации, но сообщил, что здоров и чувствует себя хорошо.

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Его другой брат, Александр Янгасов, также подтвердил «360», что с братом все в порядке, но подробностей не сообщил.

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В списке пассажиров самолета пять человек с такой же фамилией, как у Алексея Хатанзейского, однако он заявил, что это не его родственники, а всего лишь однофамильцы.

Ранее стало известно, что при жесткой посадке Ан-2 погибли два человека, четверо пассажиров пострадали. Выживших эвакуировали с места крушения. Их разместили в здании школы интерната в поселке Каратайка.