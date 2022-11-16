Важное 16 ноября 2022, 08:49 БПЛА подорвал нефтебазу в Орловской области Губернатор Клычков сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу в Орловской области

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Взрыв произошел на нефтебазе в селе Стальной Конь. Подрыв совершил беспилотник. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сегодня около 04:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь», — написал он.

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По его словам, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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Орловская область сама по себе не граничит с Украиной, но при этом находятся рядом с приграничными Курской и Белгородской областями. Последние регулярно обстреливаются ВСУ. Недавно атака велась на город Шебекино под Белгородом.

Ранее сообщалось, что власти России собираются усилить защиту энергообъектов от дронов, этот вопрос прорабатывает Минэнерго. В частности, речь идет о предложении ограничить полеты беспилотников над ключевыми объектами ТЭК.