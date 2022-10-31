Защиту энергообъектов от беспилотников усилят в России | 360°

Общество 31 октября 2022, 04:31 Защиту энергообъектов от беспилотников усилят в России «Известия»: Минэнерго России прорабатывает вопрос усиления защиты энергообъектов от дронов Pxhere

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Российские власти усилят защиту энергообъектов от дронов. Минэнерго до 1 ноября проработает вопрос об ограничении полетов беспилотников над наиболее значимыми объектами ТЭК. Об этом сообщили «Известия».

В Минэнерго изданию подтвердили, что работают над этим вопросом. Обсуждаемые нововведения представители министерства назвали критически важными для энергетической безопасности.

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«Активизация процессов установления зон ограничения полетов <…> сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности», — заявили в Минэнерго.

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Эксперты и представители бизнеса считают, что особенно актуальна такая мера для нефтебаз и НПЗ в регионах, которые граничат с Украиной.

На прошлой неделе украинские военные совершили атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда с помощью беспилотных летательных аппаратов и автономных морских дронов. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, все воздушные цели удалось уничтожить. Четыре морских БПЛА ликвидировали на внешнем рейде Севастополя, еще три — на внутреннем.