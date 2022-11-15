15 ноября 2022, 23:58
Очевидцы показали последствия обстрелов жилого дома в Белгородской области
Telegram-канал «Белгород № 1. Люди» показал фото последствий обстрела Шебекино
В Сети появились кадры последствий обстрела города Шебекино в Белгородской области. ВСУ в очередной раз обстреляли приграничную с Украиной территорию России, есть погибшие и пострадавшие. Фотографии очевидцев опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1. Люди».
На кадрах видно, что в результате обстрела в зданиях выбиты стекла. Сами снаряды упали на двухэтажный жилой дом, повредили кровлю и отопительную систему. Погибли три человека: двое на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ракеты попали в жилой район, в котором нет стратегических объектов. Глава округа и оперативные службы занимаются подомовым обходом территории, отметил Гладков.
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Вечером 15 ноября российская система ПВО сбила над Валуйками украинскую «Точку-У». От падения осколков погиб один человек, есть пострадавшие.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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