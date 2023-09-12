Происшествия 12 сентября 2023, 21:21 Бомбардировщик Су-24 рухнул под Волгоградом Минобороны: самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области РИА «Новости»

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Самолет Су-24 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Самолет упал в безлюдной местности», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, бомбардировщик совершал полет без боекомплекта. К месту происшествия отправили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее на Кубани во время захода на посадку разбился учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Жертвой крушения стал один из членов экипажа. Крушение произошло после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Аналогичный инцидент произошел в Калининградской области. При падении самолета Су-30 погиб его экипаж. Установлено, что ЧП случилось из-за технической неисправности. Воздушное судно разбилось в безлюдной местности.