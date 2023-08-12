Важное 12 августа 2023, 14:40 Экипаж самолета Су-30 погиб при крушении под Калининградом РИА «Новости»

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В Калининградской области рухнул самолет Су-30. Экипаж погиб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По предварительной информации, причина — техническая неисправность.

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Уточняется, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта и разбился в безлюдной местности. Данных о количестве погибших и других деталей происшествия пока не приводится.

В октябре 2022 года произошла еще одна катастрофа с самолетом Су-30: он упал на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Жители не пострадали, однако погибли оба пилота, выполнявшие испытательный полет. Одной из возможных причин случившегося назвали неисправность системы кислородного оборудования на борту — оба летчика могли потерять управление. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, назначили химические и судебно-медицинские экспертизы, изучили летно-техническую документацию.