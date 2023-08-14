Происшествия 14 августа 2023, 22:49 Учебный самолет Л-39 разбился на Кубани Минобороны: учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, погиб один человек РИА «Новости»

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Учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел крушение во время захода на посадку. По предварительной информации, погиб один из членов экипажа, сообщило Минобороны.

«Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет», — уточнили в ведомстве.

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Крушение произошло после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Специалисты устанавливают причину происшествия.

Накануне в Калининградской области рухнул самолет Су-30. Экипаж погиб. По данным пресс-службы Западного военного округа, ЧП произошло из-за технической неисправности. Уточняется, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет без боекомплекта и разбилось в безлюдной местности.

В октябре 2022 года катастрофа произошла также с самолетом Су-30: он рухнул на двухэтажный дом в Иркутске. Погибли два летчика.