«Большая рваная рана головы». Мать рассказала о состоянии ребенка, которого сбил депутат в Татарске | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 15:53 «Большая рваная рана головы». Мать рассказала о состоянии ребенка, которого сбил депутат в Татарске Мать пострадавшего в ДТП с депутатом в Татарске рассказала о состоянии ребенка

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Шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП с участием машины депутата в Татарске, находится в тяжелом состоянии, рассказала «360» его мать Светлана. Она добавила, что во вторник ее сына могут отправить в Новосибирскую областную больницу для продолжения лечения.

По словам собеседницы «360», состояние мальчика не изменилось. Он получил ряд серьезных травм.

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«Ничего не поменялось. Очень большая рваная рана головы, ему зашили. Подозревают перелом седалищной кости таза. Завтра, скорее всего, моего ребенка на вертолете отправят в Новосибирскую областную больницу», — рассказала мама мальчика.

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Светлана рассказала, что желает наказания для виновника ДТП. Она удивилась тому, что взрослый человек, тоже имеющий детей и даже внуков, смог оставить ее ребенка на месте аварии.

«Изначально вообще никаких эмоций не было — лишь бы с ребенком все было хорошо. А сейчас отхожу и понимаю, что человек реально уехал с места», — отметила Светлана.

Женщина рассказала, как все случилось. Вместе с сыном она пришла к своей матери. Когда открывала дверь в квартиру, из нее выбежала кошка. Светлана разрешила мальчику выйти на улицу, чтобы занести животное обратно.

«Я его отпустила — не гулять, а забрать эту кошку с улицы. Он шел под окном нашей квартиры, и вот именно там произошел наезд на него», — рассказала собеседница «360».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах ДТП. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

За рулем машины находился депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. В местном отделении «Единой России» пообещали с позором исключить его из рядов партии. Позже суд арестовал депутата на 11 суток.