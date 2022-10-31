Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата | 360°

Власть 31 октября 2022, 13:51 Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата Новосибирская прокуратура: депутат Мамонтов признал вину в наезде на ребенка

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Суд арестовал на 11 суток депутата «Единой России» Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который на машине сбил шестилетнего ребенка и сбежал с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Он признан виновным <…>. Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток», — говорится в сообщении.

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Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. При этом его состояние оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. Вечером его осмотрят специалисты, при необходимости его доставят на вертолете в областную больницу.

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В новосибирском отделении «Единой России» пообещали с позором исключить Мамонтова. Руководитель регионального исполкома партии Юлии Швец заявила, что поступок депутата не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Она пообещала, что партия окажет помощь пострадавшему мальчику и его семье.