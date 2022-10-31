Новосибирский депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП | 360°

Власть 31 октября 2022, 07:23 Новосибирский депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП «Единая Россия» исключит из партии депутата Мамонтова, сбившего ребенка

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Единорос из совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил несовершеннолетнего, а затем уехал с места случившегося. Его намерены исключить из партии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России» (ЕР).

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова», — сказано в сообщении, где приведены слова руководителя регионального исполкома партии Юлии Швец.

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Она отметила, что депутат должен понести соответствующая наказание. По ее словам, «Единая Россия» с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете. Также ЕР намерена оказать помощь пострадавшему мальчику и его семье.

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Все случилось в прошедшее воскресенье. Ребенка после ДТП доставили в медучреждение, его состояние оценивается как стабильное.

По факту случившегося открыто два административных дела по статьям КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По указанию прокурора района 31 октября местное отделение полиции зарегистрировало сообщение о преступлении по статье УК РФ «Оставление в опасности). В настоящий момент идет уголовно-процессуальная проверка.