Важное 07 апреля 2024, 22:53 Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом Под Оренбургом затопило 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок РИА «Новости»

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В Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — сказано в публикации.

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Также на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них — дети. Как отметили в администрации региона, уровень воды достиг отметки 864 сантиметра. Критическим показателем является 930 сантиметров.

Ранее в сети опубликовали новые кадры затопленного Орска. На ролике видно, как людей спасают с помощью плавательных средств.