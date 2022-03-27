Более 97 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи остались без света из-за сильного ветра

Более 97 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее из-за сильного ветра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию Минэнерго РФ.

«В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы», — сказано в сообщении министерства.

В Москве ветер за минувшие сутки повалил 49 деревьев. Некоторые из них повредили автомобили. Неблагоприятные погодные условия в столице сохраняются: 27 марта порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, в отдельных районах Москвы ожидаются снег и метель. Столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщил, что плохая погода продержится до 29 марта.

О сильном ветре и метели жителей столицы и Подмосковья заранее предупреждало МЧС. О том, что 27 марта ожидается усиление ветра до 29 метров в секунду, сообщали и жителям Республики Адыгея и Краснодарского края. Также непогода прогнозировалась в Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях.