Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о метели и сильном ветре 27 марта

Спасатели предупредили жителей Москвы и Подмосковья о ветре до 25 м/с, снеге, метели и гололедице. Непогода ожидается в период 0:00 до 18:00 27 марта, сообщили РИА «Новости» в МЧС Москвы. Аналогичный прогноз распространил главк МЧС в Московской области.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 00:00 до 08:00 27 марта в Москве ожидается сохранение северо-западного ветра порывами 15–20 м/с. После 08:00 и до 18:00 ожидается усиление порывов ветра до 25 м/с. Осадки в виде снега, метель, на дорогах гололедица», — рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию до едущих впереди транспортных средств, а также избегать резких маневров. Москвичам лучше парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

О грядущей непогоде в столице предупредил в своем Telegram и мэр Сергей Собянин. Он призвал жителей беречь себя и быть осторожными.

Сильная буря пришла в Москву 26 марта. На женщину упало дерево, она находится в реанимации.

Гидрометцентр России предупредил о сильном снеге в Хабаровском крае, сильном ветре и метели в Камчатском крае, порывах ветра до 30 м/с в Красноярском и Краснодарском краях и Ростовской области, метели в Вологодской области. Непогода также ожидается 27 марта.