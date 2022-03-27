Ветер повалил полсотни деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве за минувшие сутки повалил 49 деревьев. Некоторые из них повредили припаркованные машины. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Все упавшие деревья распилили и увезли.

Неблагоприятные погодные условия в столице сохраняются. Сегодня порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. А в отдельных регионах ожидается снег и метель.

Столичные службы работают в режиме повышенной готовности. Состояние дорожной сети мониторят непрестанно.

Москвичей попросили по возможности пересидеть непогоду дома. При выходе на улицу призвали быть предельно внимательными. Под деревьями лучше не прятаться и не парковать машины под ними. А тем, кто за рулем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне в столицу пришла буря. Еще днем в субботу Москву накрыло снегом с дождем, погода часто менялась. СМИ писали, что на Ферганском проезде на женщину упало дерево, ее доставили в реанимацию. Жителей предупреждали, что непогода продержится до 29 марта.