Происшествия 02 июня 2023, 16:43 Более 850 снарядов прилетело 1 июня в Шебекино со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: более 850 прилетов зафиксировали за 1 июня в Шебекине Соцсети

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Свыше 850 снарядов прилетело в Шебекинский городской округ со стороны Вооруженных сил Украины за 1 июня. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его процитировал ТАСС.

По словам главы региона, этот обстрел стал самым большим с начала атаки Белгородской области. Во вторник, 2 июня, в Шебекине ситуация более спокойная, уточнил Гладков.

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«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — констатировал губернатор Белгородской области.

На сегодняшний день в Шебекинском городском округе повреждения зафиксировали у 10 предприятий. Как сообщил Гладков, на их восстановление потребуется порядка 13 миллиардов рублей.

Ночью 1 июня в Шебекине украинские боевики попытались устроить теракт, который не увенчался успехом. В атаке приняли участие порядка 70 военных ВСУ. Российские бойцы отразили три атаки и отбросили боевиков из Белгородской области.