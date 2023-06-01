Важное 01 июня 2023, 12:44 Попытку украинского теракта сорвали в Шебекине ночью Минобороны: ВСУ ночью попытались устроить теракт в Шебекине Белгородской области РИА «Новости»

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Сегодня около 03:00 в Шебекине Белгородской области сорвали попытку Украины совершить теракт в отношении гражданского населения. Украинские формирования удалось отбросить, они понесли значительные потери, сообщило Минобороны России.

Планам террористических формирований (до двух мотопехотных рот, усиленных танками) помешали ВС России, подразделения Пограничной службы и другие подразделения ФСБ.

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«После интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области украинские террористические формирования <…> предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска „Шебекино“», — рассказали в оборонном ведомстве.

Российские войска отразили три атаки, армейская авиация ЗВО нанесла по нападавшим 11 ударов. Артиллерия и ракетные войска выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы выполнили два удара. В результате атака сорвалась, удалось не допустить нарушений государственной границы.