Общество 23 мая 2023, 12:57 Танки, ядерная катастрофа и бегство из Белгорода. Гладков — о масштабной инфоатаке на регион Гладков рассказал о вбросах про танки, ядерную катастрофу и эвакуацию Белгорода РИА «Новости»

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Белгородская область за минувшие сутки подверглась самой масштабной информационной атаке, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что фейки касались и эвакуации жителей, и проникновения танков, и даже его семьи.

«Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами. Точно чья-то жена, но точно не моя. Ядерная катастрофа, эвакация Шебекина и Белгорода. Звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне», — перечислил он примеры вбросов в Сети.

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Гладков подчеркнул, что случившееся еще раз показало, что против Белгородской области идет самая настоящая инфовойна. Цель ее — запугать население, чтобы паника охватила весь регион.

«Врагу это не удастся», — предупредил губернатор.

Он призвал черпать информацию только из проверенных источников и пообещал оперативно информировать жителей о происходящем в области.

Во вторник, 23 мая, СК возбудил уголовное дело после нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Атака произошла днем ранее. «360» собрал главное о случившемся в регионе.