Происшествия 29 ноября 2023, 09:47 Более 500 домов Севастополя остались без света из-за сильного ветра Почти 2 тысячи жителей Севастополя остались без света из-за порывов ветра Unsplash

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Почти две тысячи человек в 540 домах остались без света из-за очередных порывов ветра. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов в Telegram-канале.

По его словам, ранним утром 29 ноября из-за сильного ветра в электрических сетях «Севастопольэнерго» произошло более 300 аварийных отключений.

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«Без электроснабжения остаются 1850 человек населения и 540 домов», — указал он.

Устранить проблемы планируют к 23:00 среды, 29 ноября. Замгубернатора Севастополя уточнил, что заявок по упавшим деревьям пока нет.

Крым и Краснодарский край накрыла непогода. В ночь на 27 ноября полуостров и некоторые курортные города Кубани накрыли ураган и шторм. Скорость ветра в республике достигала 144 километров в час. В Южном федеральном округе из-за стихийных бедствий пострадали 18 человек. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, жертвами непогоды стали четыре человека.