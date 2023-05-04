Происшествия 04 мая 2023, 20:52 Более 50 мертвых чаек с птичьим гриппом нашли в Марий Эл Роспотребнадзор: вирус птичьего гриппа обнаружили у полсотни мертвых чаек в Марий Эл Pxhere

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Более 50 мертвых чаек, зараженных птичьим гриппом, нашли на берегу пруда в селе Вятское Советского района Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Для проведения лабораторных исследований взяли две тушки, остальных мертвых птиц сожгли в крематории.

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«В настоящее время ветеринарной службой осуществляется комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Проведена дезинфекционная обработка прибрежной зоны», — сообщили специалисты.

Людей, которые контактировали с птицами, привили.

Чайки также стали массово умирать в Святом озере в белорусском Могилеве. Многие птицы, из тех, что еще были живы, выглядели больными: тяжело дышали, сидели с вытянутыми лапами. У некоторых на головах кровоточили язвы. Местные жители предположили, что у чаек птичий грипп.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказывал, стоит ли переживать из-за птичьего гриппа. Врач назвал одно условие, при котором придет пора бить тревогу.