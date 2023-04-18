Мир 18 апреля 2023, 16:47 Чайки стали массово умирать в Святом озере в Могилеве «МогилевОнлайн»: в Святом озере в Могилеве массово гибнут чайки Unsplash

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В Святом озере в белорусском Могилеве стали массово гибнуть чайки, сообщило издание «МогилевОнлайн». Сообщение об этом стали появляться несколько дней назад. Причина явления неизвестна.

По данным издания, многие птицы больны — тяжело дышат, сидят вытянув лапы и не могут взлететь. У некоторых кровоточащие язвы на голове. Возле берега и на кромке воды — много перьев, на песке заметны капли крови.

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Местные жители предположили, что гибель птиц связана с загрязнением озера, некоторые в пабликах поделились мнением о том, что чаек травят специально. Другие указывают на симптомы различных болезней, в том числе птичьего гриппа.

Сотрудники ветстанции и МЧС работают на Святом озере, собирают мервых чаек. Пока в Могилевской городской ветстанции не знают причин смерти животных. Ее представители сообщили изданию Magilev.by, что планируется сделать анализ, в том числе обследовать живых чаек, и лишь по результатам проверки что-то может проясниться.