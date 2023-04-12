Здоровье 12 апреля 2023, 23:09 Иммунолог Крючков рассказала, стоит ли переживать из-за птичьего гриппа Иммунолог Крючков заявил, что человечеству не грозит пандемия птичьего гриппа

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Птичий грипп не передается от человека к человеку. По этой причине не стоит опасаться пандемии. Таким мнением поделился иммунолог Николай Крючков, сообщила Lenta.ru.

Птичий грипп H3N8 начал передаваться от животных к человеку. Однако не способен распространяться между людьми. По этой причине переживать из-за возможной пандемии не стоит, уточнил сайт kp.ru.

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«Тревогу пора будет начинать бить тогда, когда вирус обретет способность передаваться от человека к человеку. Пока этого нет, этот барьер еще не пройден», — рассказал врач.