Происшествия 24 марта 2024, 14:33 Более 30 пострадавших в Crocus City Hall выписали из больниц Минздрав: из больниц выписали 32 человека после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Из стационаров выписали более 30 человек, пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, в больницах Москвы и области остаются еще 110 человек.

«Из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 человека», — сообщили в пресс-службе.

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В крайне тяжелом состоянии — 12 взрослых, в тяжелом — 33 человека. У 47 пациентов медики оценивают состояние как средней тяжести. Еще 18 больных готовят к выписке.

«В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — отметили в министерстве.

Минздрав также усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям. Бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение.

Ранее психолог Минздрава Московской области Ирина Хох дала четыре практических совета пострадавшим, родственникам погибших и тем, кто испытывает страх и тревогу после теракта в Crocus City Hall. В первую очередь успокоиться и вернуть контроль над жизнью помогут обыкновенные, автоматические действия.