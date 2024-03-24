Общество 24 марта 2024, 10:53 «Успокоить себя можно с помощью игры». Психолог — о том, как избавиться от страха Психолог Хох дала советы пострадавшим в теракте для избавления от страха Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Главный медицинский психолог Минздрава Московской области Ирина Хох дала несколько практических советов пострадавшим, родственникам погибших и тем, кто испытывает страх и тревогу в связи с терактом в Crocus City Hall. Несколько простых действий помогут успокоиться и вернуть контроль над жизнью.

Хох рассказала, что в первую очередь возвращать контроль над жизнью можно через обыкновенные, автоматические действия.

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«Например, заваривая чай или играя с собакой, зафиксировать этот момент, сосредоточить внимание на нем, своих действиях», — поделилась она первым советом.

Тем, кто может помочь — нужно это сделать. Как отметила Хох, активная деятельность в сложных ситуациях способствует экологичному проживанию чувств. И, опять-таки, возвращает контроль над жизнью.

Если тревожность зашкаливает, лучше отказаться от просмотра и чтения новостей о теракте. Ирина Хох

Есть еще один необычный способ взять себя в руки. Речь идет о своеобразной игре с дыханием и концентрацией.

«Успокоить себя можно с помощью игры. Правила такие: сделать короткий уверенный вдох и медленный выдох, а затем загадать любую цифру, например, пять. После этого: перечислить пять вещей, которые есть в комнате; назвать четыре предмета, которые ощущаются своими свойствами — мягкое, шершавое, теплое», — сказала психолог.

Затем нужно назвать три звука, которые в данный момент улавливает слух. Потом — два запаха, которые в данный момент улавливает нос. И один раз сделать короткий уверенный вдох и медленный выдох.

Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу по людям и устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

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