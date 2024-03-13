Общество 13 марта 2024, 07:43 Путин объяснил атаки на российские регионы провалом ВСУ Путин: атаки на Курскую и Белгородскую области объясняются провалом ВСУ

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Попытки украинских военных атаковать приграничные Белгородскую и Курскую области связаны с провалами ВСУ на линии фронта. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта», — сказал глава государства.

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По его словам, ВСУ не достигли ни одну цель, которую ставили в 2023 году. Учитывая это, украинские военные хотят «хоть что-то показать». Но они стараются, чтобы это освещалось в прессе, подытожил российский лидер.

Накануне власти Курской области сообщили о попытке украинской диверсионной группы прорваться в регион. Спецслужбы, военные и правоохранители пресекли эту попытку.