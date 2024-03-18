Происшествия 18 марта 2024, 15:10 Более 180 дронов ВСУ перехватили в ДНР во время выборов В ДНР во время выборов перехватили более 180 украинских дронов Ali Hashisho/XinHua/globallookpress

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Свыше 180 украинских беспилотных летательных аппаратов перехватили в Донецкой Народной Республике в период выборов президента. Об этом сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале со ссылкой на данные УФСБ России.

Дроны засекли над Донецком, Ясиноватой, Макеевкой и Горловкой. Всего за выходные удалось подавить 183 беспилотника.

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«Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Пантелеймоновка, а также в центральной части Донецка перехвачены вражеские коптеры, несущие на себе самодельные взрывные устройства», — добавили в штабе.

Взрывотехники УФСБ обезвредили БПЛА и уничтожили взрывные устройства. В результате слаженных действий специалистов жертв среди населения нет.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс гордится результатами действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента. В республике за самовыдвиженца проголосовали 95,23% избирателей.