Происшествия 10 июня 2023, 19:27 Более 100 попыток проникновения дронов ВСУ на ЗАЭС пресекли за месяц Карчаа: более 100 попыток проникновения украинских дронов пресекли на ЗАЭС за месяц РИА «Новости»

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На территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, за последний месяц более 100 раз пытались проникнуть украинские дроны. БПЛА к станции не подпустили, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

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Карчаа отметил, что рядом с ЗАЭС наблюдается высокая активность со стороны беспилотных летательных аппаратов. По его словам, «напряжение высочайшее».

Накануне средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника боеприпасами ПГ-7Л рядом с Запорожской АЭС. БПЛА уничтожили на месте.

Международному агентству по атомной энергии доложили об ударах дронов-камикадзе по отключаемому устройству Запорожской ТЭС, прежде связанному с ЗАЭС.

Ранее Карчаа сообщил о повреждении остекления турбинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС в результате обстрелов ВСУ. По его словам, в турбинном зале выбило стекла, писал RT.