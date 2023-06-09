Мир 09 июня 2023, 22:36 Россия сообщила МАГАТЭ об ударах дронов-камикадзе по Запорожской ТЭС МАГАТЭ: эксперты проверят данные об атаке дронов ВСУ на распределитель Запорожской ТЭС РИА «Новости»

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Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии об ударах дронов-камикадзе по отключаемому устройству Запорожской ТЭС прежде связанному с ЗАЭС. Об этом, как сообщил ТАСС, говорится в заявлении организации.

«Российская Федерация, которая в настоящее время находится на месте, сообщила в письменном сообщении генеральному директору [МАГАТЭ Рафаэлю] Гросси, что в четверг и сегодня были рассмотрены текущие „удары с использованием беспилотников-камикадзе“ по предварительному устройству Запорожской ТЭС», — указало МАГАТЭ.

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Гросси отметил, что международное агентство намерено дать «независимую обратную связь этой информации». Для это МАГАТЭ необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС, уточнил RT.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа ранее предположил, что Гросси вряд ли признает киевский режим ответственным за обстрелы Запорожской АЭС.

До этого гендиректор МАГАТЭ заявил, что в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал уровень воды. Это произошло из-за разрушения на плотине Каховской ГЭС.