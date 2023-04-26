Происшествия 26 апреля 2023, 08:42 Более 100 домов сгорели при пожаре в Свердловской области МЧС по Свердловской области: в результате пожара в поселке Сосьва сгорели 108 домов Пресс-служба МЧС

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Пожар, начавшийся в поселке Сосьва Свердловской области, уничтожил 110 строений, из них 108 — дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В результате пожара сгорели 110 строений, из них 108 — это дома», — рассказали в ведомстве.

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Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, огонь распространился на площади 9000 квадратных метров. МЧС сообщало, что спасателям удалось защитить от огня 1200 домов. К работам привлекли 120 человек личного состава и 32 единицы техники, включая два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Власти объявили в поселке режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что в результате ЧП под завалами в Сосьве погиб один человек.

Кроме того, возгорание произошло в поселке Таежном, где огнеборцы сумели спасти от огня 79 домов. Их работу осложнял сильный ветер, отсутствие поблизости источников воды и большое количество сухостоя.