Происшествия 25 апреля 2023, 20:00 Режим ЧС ввели из-за пожара в уральском поселке Сосьва МЧС: на территории поселка Сосьва Свердловской области ввели режим ЧС Пресс-служба МЧС

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Огонь охватил свыше 50 зданий в поселке Сосьва Свердловской области. Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим «Чрезвычайная ситуация», сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Борьба со стихией ведется с земли и с воздуха. Авиация МЧС России совершила сброс 36 тонн воды», — уточнили в ведомстве.

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Около 20 домов загорелись в поселках Висим и Сосьва в Свердловской области во вторник, 25 апреля. По одной из версий экстренных служб, пламя перебросилось на строения с загоревшейся травы

Сейчас в ликвидации пожара участвуют 60 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не было. Местные власти привели в готовность пункт временного размещения населения.

Ранее стало известно о другом пожаре в Свердловской области — 21 дом загорелся в поселке Таежный. Спасатели провели эвакуацию 27 человек, среди них — трое детей.