Происшествия 27 ноября 2022, 10:27 Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом в Якутии ГИБДД Якутии: 10 пассажиров автобуса и водитель пострадали в ДТП на трассе Пресс-служба МВД

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Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на трассе в Нерюнгринском районе Якутии. С места аварии госпитализировали водителя и 11 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции по республике в своем Telegram-канале.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Саха Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Саха Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Саха Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Саха

Авария произошла на федеральной дороге «Лена». По предварительным данным, водитель автобуса Higer влетел в ехавший впереди грузовик Shacman.

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В момент ДТП в салоне автобуса находились более 50 пассажиров. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

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В начале сентября Toyota вылетела с трассы в Якутии. Три человека погибли. В августе родители и подросток погибли в республике в ДТП. Машина, где ехала семья из пяти человек, перевернулась на федеральной трассе «Вилюй».