27 ноября 2022, 10:27
Более 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом в Якутии
ГИБДД Якутии: 10 пассажиров автобуса и водитель пострадали в ДТП на трассе
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись на трассе в Нерюнгринском районе Якутии. С места аварии госпитализировали водителя и 11 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции по республике в своем Telegram-канале.
Авария произошла на федеральной дороге «Лена». По предварительным данным, водитель автобуса Higer влетел в ехавший впереди грузовик Shacman.
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В момент ДТП в салоне автобуса находились более 50 пассажиров. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства и причины аварии.
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В начале сентября Toyota вылетела с трассы в Якутии. Три человека погибли. В августе родители и подросток погибли в республике в ДТП. Машина, где ехала семья из пяти человек, перевернулась на федеральной трассе «Вилюй».
Якутия
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