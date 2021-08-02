Родители и подросток погибли в ДТП в Якутии

Машина перевернулась на федеральной трассе «Вилюй» рядом с селом Магарас Горного района Якутии. В салоне находилась семья из пяти человек. Взрослые и их 17-летний сын погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по республике.

По данным ведомства, за рулем сидела 44-летняя женщина. Она не справилась с управлением, автомобиль вынесло с дороги и он перевернулся.

«Сама водитель и пассажир, <…> который в момент аварии находился на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы. В ГИБДД уточнили, что погибшие были мужем и женой.

На заднем сидении были их дети: две дочери восьми и 16 лет и 17-летний сын. Их отвезли в больницу села Магарас с различными травмами. Старшего ребенка спасти не удалось. Младшая девочка находится в тяжелом состоянии, у средней — перелом руки. В момент ДТП только она была пристегнута ремнем безопасности. В ГИБДД добавили, что дорога в момент смертельной аварии была в дыму от лесного пожара.