Toyota вылетела с трассы в Якутии. Три человека погибли

Три человека стали жертвами ДТП в Нерюнгринском районе Якутии. Иномарка Toyota Ipsum вылетела с федеральной трассы «Лена» и рухнула с высоты шести метров в кювет, рассказали в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, около 06:00 4 сентября водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, из-за чего машина сначала наехала на барьерное ограждение, а от удара слетела с проезжей части в кювет. В момент аварии никто не был пристегнут.

В салоне были шесть человек. Трое погибли — 33-летняя женщина и мужчины 38 и 40 лет. В больницу доставили 26-летнюю девушку и мужчин 37 и 30 лет. Все они находятся в реанимации, уточнило РИА «Новости».

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается.