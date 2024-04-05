05 апреля 2024, 16:00
Боевые дроны атаковали ЗАЭС
Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта
Боевые дроны украинской армии атаковали Запорожскую атомную электростанцию в районе грузового порта. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
«В частности, сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — передали в пресс-службе.
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Критически важная инфраструктура атомной станции повреждений не получила. Нарушений в работе систем тоже не зафиксировали.
Критическая инфраструктура атомной станции неоднократно попадала под обстрел украинских боевиков. Ранее в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в реальной опасности. Станция уже потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт.
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Запорожская АЭС
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