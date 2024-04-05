Важное 05 апреля 2024, 16:00 Боевые дроны атаковали ЗАЭС Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в районе грузового порта Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty / Global Look Press

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Боевые дроны украинской армии атаковали Запорожскую атомную электростанцию в районе грузового порта. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«В частности, сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС», — передали в пресс-службе.

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Критически важная инфраструктура атомной станции повреждений не получила. Нарушений в работе систем тоже не зафиксировали.

Критическая инфраструктура атомной станции неоднократно попадала под обстрел украинских боевиков. Ранее в район забора, за которым находятся баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в реальной опасности. Станция уже потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт.