«Я не виновата»: блогерша Диденко обратилась к подписчикам после гибели мужа из-за льда

Вечеринка блогера Екатерины Диденко закончилась смертью ее мужа и гостей. Девушка призналась, что сначала приняла все за розыгрыш. В Instagram она заявила, что рассказала о произошедшем не ради хайпа, и попросила недоброжелателей перестать писать комментарии.

«Выражаю соболезнования близким и родственникам погибших. Что произошло на моем ДР — я все-все сказала на передаче „Пусть говорят“. И да, это не хайп, как кто-то подумал», — написала Диденко в Instagram.

Блогер попросила перестать писать гадости, так как произошедшее стало просто стечением обстоятельств.

«Я не виновата. Из ребят, родственников меня никто не обвиняет. Никому не желаю оказаться на моем месте», — заключила она.

Накануне Екатерина появилась в эфире шоу «Пусть говорят». Она рассказала, что вместе с мужем Валентином и друзьями отмечала свой день рождения в банном комплексе. Молодой человек заказал сухой лед, который высыпали в бассейн. В итоге Валентин и еще два гостя погибли. Диденко призналась, что сначала приняла все за розыгрыш. Она поняла, что именно произошло, только через какое-то время.

Перед вечеринкой Валентин просил привезти безопасное количество сухого льда, но затем заказал на 10 килограммов больше. Как рассказал «360» доставщик, речь шла о 60 килограммах. Мужчину предупреждали об опасности, но тот заверял, что умеет обращаться с сухим льдом.