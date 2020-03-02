Доставщик сухого льда рассказал о разговоре с мужем блогерши-миллионщицы перед гибелью

Валентин Диденко заказал на день рождения жены 60 килограммов сухого льда. Доставщика мужчина заверил, что не первый раз сталкивается с этим веществом и знает, как с ним обращаться.

Водитель, который привез Диденко сухой лед, рассказал «360», что заказ у него принимал сам Валентин. Он рассказал мужчине, что лед ему нужен для бассейна. Он планировал засыпать его в воду на день рождения жены.

«Я говорю ему: „Будьте аккуратней там, не обожгитесь не обмерзните, он же холодный“. Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает — не первый раз сталкивается со льдом», — вспоминает доставщик.

Диденко заверил, что ведет блог и часто снимает видео с сухим льдом, поэтому проблем не возникнет.

«Расплатился, расписался, попрощались. Пожелал ему удачного праздника, и все», — отметил мужчина.

Валентин Диденко погиб 28 февраля, во время празднования дня рождения своей жены Екатерины. Блогеры пригласили гостей в один из банных комплексов в Москве. Они высыпали сухой лед в бассейн, а затем начали нырять. Нехватка воздуха привела к тому, что Валентин и двое гостей утонули.

Менеджер компании «Полюс холода» предупреждал мужчину об опасности сухого льда. Валентин заявил, что будет предельно осторожен.