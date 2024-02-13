13 февраля 2024, 14:46
Блогера Mellstroy объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy
Российского блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) объявили в розыск по уголовной статье. Это подтверждается материалами в базе МВД России.
«Бурим Андрей Александрович. Разыскивается по статье УК», — отметили в ведомстве.
Реклама
При этом на сайте не указано, по какой именно статье разыскивают блогера.
Осенью 2020 года Бурим в апартаментах комплекса «Москва-Сити» во время прямой трансляции несколько раз ударил девушку лицом об стол. Пострадавшая подала заявление в полицию. Тогда блогера осудили на полгода исправительных работ.
В январе МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака. Скандально известный бодибилдер уехал из России, после чего начал публично выражать поддержку ВСУ. В декабре в базе данных МВД появилась информация о розыске журналистки Марии Гессен.
Блогеры
Россия
Полиция
Стример Mellstroy избил модель
Реклама
Реклама