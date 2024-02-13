Происшествия 13 февраля 2024, 14:46 Блогера Mellstroy объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy

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Российского блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) объявили в розыск по уголовной статье. Это подтверждается материалами в базе МВД России.

«Бурим Андрей Александрович. Разыскивается по статье УК», — отметили в ведомстве.

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При этом на сайте не указано, по какой именно статье разыскивают блогера.

Осенью 2020 года Бурим в апартаментах комплекса «Москва-Сити» во время прямой трансляции несколько раз ударил девушку лицом об стол. Пострадавшая подала заявление в полицию. Тогда блогера осудили на полгода исправительных работ.

В январе МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака. Скандально известный бодибилдер уехал из России, после чего начал публично выражать поддержку ВСУ. В декабре в базе данных МВД появилась информация о розыске журналистки Марии Гессен.