Общество 08 декабря 2023, 16:14 Журналистку Гессен объявили в розыск МВД объявило в розыску журналистку Гессен Dennis Van Tine / Global Look Press

Журналистку и активистку ЛГБТ* Марию Гессен объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

По опубликованным данным, Гессен разыскивают по уголовной статье. Но какой именно — в МВД не уточнили.

Известно, что против Гессен ранее возбудили уголовное дело по факту дискредитации российской армии. В ряде СМИ появлялись предположения, что это произошло после ее высказываний в интервью Юрию Дудю**.

В частности, о возбуждении дела против журналистки в начале сентября сообщал Shot. По информации источника Telegram-канала, правоохранителей заинтересовали ее заявления в беседе с блогером. В частности, она комментировала события в Буче и негативно отзывалась о российских военнослужащих.

В настоящее время Гессен проживает в США и пишет материалы для изданий The Washington Post и The New York Times.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

**Признан иноагентом в России.