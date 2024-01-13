Знаменитости 13 января 2024, 01:13 Татуированного блогера-бодибилдера Шпака объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск блогера-бодибилдера Александра Шпака РИА «Новости»

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Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД России.

Основанием для розыска стала уголовная статья. На сайте не указано, какая именно, но предположительно, речь идет о дискредитации российской армии. В прошлом году Шпак неоднократно становился фигурантом уголовных дел по этой статье. В декабре прошлого года на блогера Шпака пожаловались в Генпрокуратуру за оскорбление ВС РФ и потребовали признать его иноагентом.

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После начала СВО Шпак покинул Россию и поселился в Турции. Он открыто высказывается в поддержку ВСУ, на него уже составили семь протоколов, общая сумма штрафов по которым достигает примерно 300 тысяч рублей.

Шпак известен своей эпатажной внешностью — 44-летний бодибилдер нарастил клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом.