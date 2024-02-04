Происшествия 04 февраля 2024, 12:51 «Бессмысленная и жестокая атака». Собянин — об обстреле пекарни в Лисичанске Собянин назвал обстрел ВСУ пекарни в Лисичанске бессмысленной и жестокой атакой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в результате удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Бессмысленная и жестокая атака украинских властей унесли жизни десятков мирных граждан», — подчеркнул столичный градоначальник.

Реклама

Собянин добавил, что от имени москвичей выражает соболезнования близким и родным всех погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Украинские националисты атаковали пекарню в Лисичанске в субботу, 3 февраля, из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек и 10 получили ранения. Воскресенье, 4 февраля, по всей территории ЛНР объявили днем траура.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российским военным нужно раздавить украинскую гадину, чтобы добиться справедливости и защитить мирных людей.