Происшествия 16 апреля 2024, 11:48 Беспилотники засекли у границ Липецкой области Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим опасности из-за БПЛА Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

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В Липецкой области днем 16 апреля объявили о воздушной опасности. У границ региона заметили беспилотники, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — объявил он.

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Игорь Артамонов предостерег жителей от паники. Он объяснил, что сигнал воздушной опасности носил информационный характер, а введение особого режима не сказалось на жизни в регионе.

Военные уничтожили три беспилотника в Белгородской области. Над территорией Курской области ликвидировали малоразмерный воздушный шар. Минобороны сообщило, что киевский режим планировал устроить с его помощью террористическую атаку в России.

Липецкую область в последний раз атаковали 11 апреля. Беспилотник упал на строящееся здание больницы.