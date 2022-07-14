Беспилотники ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Украинские дроны дважды обстреляли пограничный пост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи. Жертв и пострадавших в результате удара нет, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

На заправочной станции повреждена обшивка здания и остекление. На месте находятся оперативные службы, отметил глава региона.

ВСУ 12 июля обстреляли поселок городского типа Белая Березка. На его территорию попало порядка 18 снарядов.

Бойцы Луганской Народной Республики вытеснили украинских солдат из Новой Каменки и Стряповки. ВСУ понесли значительные потери. Российские военнослужащие и Народная милиция ЛНР закрепилась на окраинах Соледара. Украинские националисты вынуждены отступать под натиском союзных войск.