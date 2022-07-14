НМ ЛНР: армия республики вытеснила ВСУ из Новой Каменки и Стряповки

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) вытеснили националистов из Новой Каменки и Стряповки. Об этом заявили в Telegram-канале Народной милиции республики.

Об освобождении населенных пунктов рассказали в рамках оперативного информирования представителя ведомства.

«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов», — сообщили представители НМ ЛНР.

Также они отметили, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике. По их словам, это не последняя точка в наступлении на противника.

Ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что союзные силы закрепились на позиции в 2,5 километра от Соледара (ДНР) и оттуда продолжают развивать наступление на город. Его слова процитировал RT.

До этого помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что артиллерийские подразделения союзных сил при заходе в Соледар взяли склад боеприпасов.