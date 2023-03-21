Происшествия 21 марта 2023, 09:24 Беспилотники в Крыму нацелили на гражданские объекты — Следком СКР начал расследование после нападения беспилотниками на Джанкой в Крыму Олег Крючков / Telegram

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Все сбитые в Крыму беспилотники нацелили на гражданские объекты. В России начали расследование нападения, действиям причастных к нему лиц дадут правовую оценку, объявил Следственный комитет России.

«Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. <…> Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты», — сообщили в ведомстве.

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Система противовоздушной обороны в ночь на 21 марта сработала в районе города Джанкой и сбила несколько беспилотников. Обломки аппаратов, по предварительным данным, повредили магазин и жилой дом, один человек получил ранения. Следком установит все обстоятельства нападения и даст правовую оценку замешанным в нем людям.

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Ранее советник главы Крыма Олег Крючков опроверг новости о повреждении железнодорожных путей и транспортной инфраструктуры. Он показал винт одного из сбитых беспилотников с маркировкой США и рассказал, что аппараты начинили взрывчаткой и шрапнелью. Беспилотники, по его словам, направили на жилой сектор, один из них рухнул около техникума.