Происшествия 05 июня 2023, 03:51 Мародеры попытались проникнуть на подстанцию Шебекинской скорой помощи Главврач СМП Белгородской области Жиров: мародеры пытались украсть технику с подстанции «ВКонтакте»

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Мародеры попытались проникнуть на разбитую бомбежкой Шебекинскую подстанцию скорой помощи. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров.

Медик сообщил, что с подстанции в Шебекине удалось вывезти санитарный автотранспорт, ценное оборудование и компьютерную технику.

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«К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — отметил Жиров.

Медицинское оборудование вывозили на бронемашине, которую предоставила администрация Грайворонского городского округа. Жиров поблагодарил коллег за помощь в эвакуации жителей Мурома и Шебекина.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле Шебекина со стороны Украины. От прямого попадания снарядов разгорелись пожары в районе рынка, зернохранилища и в частном секторе