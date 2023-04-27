27 апреля 2023, 16:59
Беспилотник заметили в небе над Серпуховом
Shot: неизвестный БПЛА внушительных размеров заметили в небе над Серпуховом
Неизвестный беспилотник обнаружили в районе Серпухова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Судя по видео, беспилотный летательный аппарат летел высоко в небе над подмосковным городом. Аппарат внушительных размеров двигался достаточно плавно.
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«Только что неизвестный беспилотник внушительных размеров был замечен в Подмосковье — в небе над Серпуховом», — отметили в публикации.
Очевидцы уже сообщили о беспилотнике в правоохранительные органы. Полицейские выяснят, кому принадлежит БПЛА. Власти Серпухова пока не подтвердили информацию.
В последнее время в Московской области часто обнаруживают подобные аппараты. Так, 25 апреля Богородском городском округе дрон-разведчик с камерой без опознавательных знаков нашли около садового товарищества.
Еще один беспилотник обнаружили в Павлово-Посадском округе. Горожане услышали, как аппарат рухнул на землю, после чего вызвали правоохранителей. Предварительно, БПЛА оказался небоевым. На дроне не нашли взрывчатых веществ, на нем были только парашюты.
Беспилотники
Серпухов
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